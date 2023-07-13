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Мостовой сомневается, что у российских футболистов «Спартака» есть потенциал для игры в лигах, входящих в топ-5

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака», «Кана» и «Страсбура» Александр Мостовой выразил сомнение, что кто-то из российских футболистов красно-белых соответствует по потенциалу лигам Европы, входящим в топ-5.

«Кто из российских футболистов «Спартака» по потенциалу может играть в лигах Европы, входящих в топ-5? С одной стороны, кто-то может быть, почему бы и нет. Но с другой — кто? Назовите фамилии, кто бы мог. Соболев, Джикия, Литвинов, Зобнин? Не скажу, что если бы они, например, уехали, то стали бы там основными игроками. С натяжкой... Далер Кузяев станет примером? Давайте еще дождемся, как Кузяев себя покажет во Франции, потому что это очень сложный чемпионат, я три года там отыграл. Еще неизвестно, сложится ли у него. Дзюба в Турции полгода в запасе просидел, вернулся в Россию и опять стал лучшим. Сердар Азмун уехал, два года в Германии на скамейке сидит. Это уровень всего российского чемпионата в целом», — приводит слова Мостового Legalbet.

30-летний россиянин подписал контракт с «Гавром» до конца июня 2025 года. В июне 2023 года Кузяев, до этого выступавший за «Зенит» на протяжении шести лет, стал свободным агентом.

В минувшем сезоне «Спартак» занял третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка.

Источник: https://legalbet.ru/news/mostovoj-somnevaetsya-chto-u-rossijskih-futbolistov/
Александр Мостовой
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