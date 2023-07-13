Мостовой сомневается, что у российских футболистов «Спартака» есть потенциал для игры в лигах, входящих в топ-5
Бывший полузащитник «Спартака», «Кана» и «Страсбура» Александр Мостовой выразил сомнение, что кто-то из российских футболистов красно-белых соответствует по потенциалу лигам Европы, входящим в топ-5.
«Кто из российских футболистов «Спартака» по потенциалу может играть в лигах Европы, входящих в топ-5? С одной стороны, кто-то может быть, почему бы и нет. Но с другой — кто? Назовите фамилии, кто бы мог. Соболев, Джикия, Литвинов, Зобнин? Не скажу, что если бы они, например, уехали, то стали бы там основными игроками. С натяжкой... Далер Кузяев станет примером? Давайте еще дождемся, как Кузяев себя покажет во Франции, потому что это очень сложный чемпионат, я три года там отыграл. Еще неизвестно, сложится ли у него. Дзюба в Турции полгода в запасе просидел, вернулся в Россию и опять стал лучшим. Сердар Азмун уехал, два года в Германии на скамейке сидит. Это уровень всего российского чемпионата в целом», — приводит слова Мостового Legalbet.
30-летний россиянин подписал контракт с «Гавром» до конца июня 2025 года. В июне 2023 года Кузяев, до этого выступавший за «Зенит» на протяжении шести лет, стал свободным агентом.
В минувшем сезоне «Спартак» занял третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -