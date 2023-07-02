Агент Тассано: «Кристиан останется в России, запросы есть»
Футбольный агент Хелио Мартинс заявил, что защитник Кристиан Тассано хочет задержаться в РПЛ.
«Тассано останется в России. На рынке происходят различные движения и нужно немного подождать в данной ситуации. Пока конкретных предложений нет, но разговоры ведутся, запросы есть», — приводит «РБ Спорт» слова агента.
Ранее стало известно, что Тассано, скорее всего, покинет «Химки». В минувшем сезоне 26-летний защитник провел шесть матчей в составе подмосковной команды. Его контракт с «Химками» рассчитан до лета 2025 года.
По итогам минувшего сезона красно-черные вылетели из РПЛ в первую лигу.
Положение команд
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|Зенит
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|22.07
|00:00
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
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