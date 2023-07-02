Агент Тассано: «Кристиан останется в России, запросы есть»

Футбольный агент Хелио Мартинс заявил, что защитник Кристиан Тассано хочет задержаться в РПЛ.

«Тассано останется в России. На рынке происходят различные движения и нужно немного подождать в данной ситуации. Пока конкретных предложений нет, но разговоры ведутся, запросы есть», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Ранее стало известно, что Тассано, скорее всего, покинет «Химки». В минувшем сезоне 26-летний защитник провел шесть матчей в составе подмосковной команды. Его контракт с «Химками» рассчитан до лета 2025 года.

По итогам минувшего сезона красно-черные вылетели из РПЛ в первую лигу.