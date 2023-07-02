Деменко: «Спартак» поздравил Бакаева, но не поздравил Федуна. Это очень некрасиво»
Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко считает, что клуб проявил неуважение к бывшему президенту Леониду Федуну, поздравив игрока «Зенита» Зелимхана Бакаева с днем рождения.
«Спартак» поздравил Бакаева, но не поздравил Федуна. Это очень некрасиво по отношению к Федуну. Этот человек привел команду к чемпионству. Тогда нужно поздравлять всех. Тем более, сейчас Бакаев игрок «Зенита». Федун столько лет отдал команде, привел команду к чемпионству, отдавал свои финансы, время», — приводит «Газета.Ru» слова Деменко.
1 июля Бакаев отмечал 27-летие. Пресс-служба «Спартака» поздравила футболиста с днем рождения. Однако фанаты красно-белых оставили недовольные комментарии под постом с поздравлением.
Бакаев выступал за основную команду «Спартака» с 2015 года. В 2022 году он перешел в «Зенит».
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