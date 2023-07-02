Отец Пруцева рассказал, почему футболист не сыграет в «Кубке PARI Премьер»
Игорь Пруцев, отец полузащитника «Црвены Звезды» Егора Пруцева, назвал причину, по которой его сын пропустит предсезонный турнир «Кубок PARI Премьер»
«Егор в последнем товарищеском матче на сборах получил небольшое повреждение. Ничего серьезного! Точного медицинского заключения сказать не могу, но это ушиб колена — игрок пропустит две-три недели. Тренерский штаб «Црвены» решили его поберечь, поэтому сын пропустит товарищеский турнир в Санкт-Петербурге», — цитирует Игоря Пруцева Sport24.
Турнир проходит с 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге. В нем принимают участие «Зенит», турецкий «Фенербахче», сербская «Црвена Звезда» и азербайджанский «Нефтчи».
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