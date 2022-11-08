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Сегодня, 10:50

Агент Сычевого об интересе к форварду: «Был только разговор с руководством «Оренбурга» о продлении контракта»

Константин Белов
Корреспондент
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Владимир Сычевой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого Андрей Талаев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова главного тренера команды Марцела Лички, который сказал, что клуб не будет препятствовать переходу игрока в топ-клуб.

«Пока что с руководством «Оренбурга» не было разговора о том, что Владимира могут отпустить этой зимой при хорошем предложении от топ-клуба. Был только разговор о продлении контракта. Пока что о трансфере речи не идет, потому что идет сезон», — сказал Талаев корреспонденту «СЭ».

В сезоне-2022/23 Сычевой забил 13 голов и сделал 2 результативные передачи в 16 матчах за «Оренбург» во всех турнирах. Нынешний контракт 26-летнего россиянина с клубом действует до конца июня 2023 года.

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
Результаты / календарь
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11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
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Химки – Сочи
 - : -
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Динамо – ЦСКА
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

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Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

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 6 1 2
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