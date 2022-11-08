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Карпукас рад вызову в сборную, но пока думает только об игре со «Спартаком»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник московского «Локомотива» Артем Карпукас прокомментировал свой вызов в сборную России на ноябрьские товарищеские матчи.

«Это отличная новость. Очень рад, что вызван в сборную. Это и честь, и ответственность, и возможность проявить себя. Буду работать на максимуме, по-другому и быть не может. Но скажу честно, сейчас в голове только игра чемпионата против «Спартака». Нужно сделать все и даже немного больше, чтобы удачно сыграть ее и порадовать болельщиков «Локомотива». Уже потом переключусь на работу в сборной», — приводит слова Карпукаса Sport24.

Матч «Локомотив» — «Спартак» пройдет 12 ноября. Начало — в 19.30 мск.

После 16-го тура РПЛ красно-белые занимают вторую строчку в турнирной таблице, набрав 33 очка. Железнодорожники находятся на 14-м месте (13 очков).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-08-karpukas-rad-vyzovu-v-sbornuyu-rossii-no-seychas-v-golove-tolko-igra-chempionata-protiv-spartaka
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ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Артем Карпукас
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
Результаты / календарь
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30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
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Локомотив

 15 1 3
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