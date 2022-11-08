Карпукас рад вызову в сборную, но пока думает только об игре со «Спартаком»

Полузащитник московского «Локомотива» Артем Карпукас прокомментировал свой вызов в сборную России на ноябрьские товарищеские матчи.

«Это отличная новость. Очень рад, что вызван в сборную. Это и честь, и ответственность, и возможность проявить себя. Буду работать на максимуме, по-другому и быть не может. Но скажу честно, сейчас в голове только игра чемпионата против «Спартака». Нужно сделать все и даже немного больше, чтобы удачно сыграть ее и порадовать болельщиков «Локомотива». Уже потом переключусь на работу в сборной», — приводит слова Карпукаса Sport24.

Матч «Локомотив» — «Спартак» пройдет 12 ноября. Начало — в 19.30 мск.

После 16-го тура РПЛ красно-белые занимают вторую строчку в турнирной таблице, набрав 33 очка. Железнодорожники находятся на 14-м месте (13 очков).