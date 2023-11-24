Агент Сперцяна высказалась о будущем футболиста

Агент Рафаэла Пимента, представляющая интересы полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, высказалась о будущем футболиста.

«Интерес «Ювентуса» к Эдуарду? Мы не комментируем слухи, которые есть вокруг наших футболистов. Возможен ли уход зимой из «Краснодара»? Без комментариев», — приводит слова Пимента «РБ Спорт».

Ранее Sky Sport сообщал, что Сперцян является для «Ювентуса» первой альтернативой форварда Доменико Берарди в зимнее трансферное окно.

23-летний Сперцян в чемпионате России-2023/24 сыграл 15 матчей, забил 7 мячей и отдал 3 голевые передачи. Контракт игрока сборной Армении с «быками» рассчитан до лета 2026 года.