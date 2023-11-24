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Сегодня, 12:26

Агент Сперцяна высказалась о будущем футболиста

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент Рафаэла Пимента, представляющая интересы полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, высказалась о будущем футболиста.

«Интерес «Ювентуса» к Эдуарду? Мы не комментируем слухи, которые есть вокруг наших футболистов. Возможен ли уход зимой из «Краснодара»? Без комментариев», — приводит слова Пимента «РБ Спорт».

Ранее Sky Sport сообщал, что Сперцян является для «Ювентуса» первой альтернативой форварда Доменико Берарди в зимнее трансферное окно.

23-летний Сперцян в чемпионате России-2023/24 сыграл 15 матчей, забил 7 мячей и отдал 3 голевые передачи. Контракт игрока сборной Армении с «быками» рассчитан до лета 2026 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-pimenta-spertsyan-v-yuventus-my-ne-kommentiruem-sluhi/
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Ювентус
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«Химки» сыграют с «Пюником» на первом зимнем сборе команды в Белеке
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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26 тур
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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