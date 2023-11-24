«Химки» сыграют с «Пюником» на первом зимнем сборе команды в Белеке

«Химки» проведут первый зимний учебно-тренировочный сбор в турецком Белеке с армянским «Пюником», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, «Химки» запланировали еще несколько товарищеских матчей. Отмечается, что соперники российского клуба будут названы позже.

«Химки» и «Пюник» уже встречались на сборах в Белеке зимой 2023 года. Тогда российский клуб выиграл со счетом 2:0.

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев возглавлял армянский клуб с 2018 по 2019 год.