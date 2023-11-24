Смородская — о словах Балашова про общение с Семиным: «Зачем это все люди придумывают?»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала «СЭ» слова бывшего начальника железнодорожников Дмитрия Балашова, который заявил, что Юрий Семин общался со Смородской на ты и выгнал ее с командного собрания.

«Никогда такого не было. Абсолютно никогда. Зачем это все люди придумывают, я не знаю... У нас было нормальное взаимодействие до его ухода. Он обращался на вы», — сказала Смородская «СЭ».

Также Балашов рассказал, что Семин проводил тренировки без ее ведома.

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