Агент Соарес заявил, что к нему из России никто не обращался по поводу трансфера Адемира

Футбольный агент Алешандре Соарес заявил, что к нему из России никто не обращался по поводу трансфера вингера «Баии» Адемира.

«Из России никто не обращался. Адемир остается в «Баие», — приводит слова Соареса «РБ Спорт».

В сезоне 2022/23 Адемир провел 26 матчей в составе своей команды, забив один гол и отдав две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.