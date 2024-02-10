Жирков назвал игрока «Зенита» лучшим левым защитником в РПЛ

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Юрий Жирков назвал лучшего левого защитника в РПЛ.

«Кто лучший левый защитник в РПЛ? Дуглас Сантос. Нужен ли «Зениту» игрок на эту позиции? У клуба большая скамейка. Думаю, они могли бы играть вторым составом», — приводит слова Жиркова Metaratings.ru.

29-летний Сантос выступает за «Зенит» с июля 2019 года. В текущем сезоне он провел за клуб 24 матча, забил один мяч и отдал три результативные передачи.