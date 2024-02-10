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10 февраля, 19:50

Жирков назвал игрока «Зенита» лучшим левым защитником в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник ЦСКА и сборной России Юрий Жирков назвал лучшего левого защитника в РПЛ.

«Кто лучший левый защитник в РПЛ? Дуглас Сантос. Нужен ли «Зениту» игрок на эту позиции? У клуба большая скамейка. Думаю, они могли бы играть вторым составом», — приводит слова Жиркова Metaratings.ru.

29-летний Сантос выступает за «Зенит» с июля 2019 года. В текущем сезоне он провел за клуб 24 матча, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/zhirkov-nazval-igroka-zenita-luchshim-levym-zashitnikom-v-rpl-332856/
Дуглас Сантос
Юрий Жирков
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ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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