Агент Кангва заявил, что предложение от «Балтики» было неактуальным

Нир Карин, агент полузащитника Кингса Кангва, рассказала, что у его клиента было предложение от «Балтики», но он предпочел продолжить карьеру в Бельгии.

«Предложение из Бельгии было отличным, поэтому мы перешли сюда до конца сезона. Предложение от «Балтики» было неактуальным для нас. Кроме этого клуба, у нас было еще две-три возможности из России, но мы выбрали вариант с «Кортрейком», — приводит слова Карина Sport24.

Ранее издание MaxBet Sport сообщило, что «Ростов» хочет взять футболиста в аренду, а также калининградская «Балтика» проявляет интерес к игроку.

24-летний Кангва играл в России за тульский «Арсенал» с 2019 по 2022 год. В РПЛ на его счету 48 матчей, 5 голов и 8 результативных передач.