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Сегодня, 19:13

Агент Кангва заявил, что предложение от «Балтики» было неактуальным

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нир Карин, агент полузащитника Кингса Кангва, рассказала, что у его клиента было предложение от «Балтики», но он предпочел продолжить карьеру в Бельгии.

«Предложение из Бельгии было отличным, поэтому мы перешли сюда до конца сезона. Предложение от «Балтики» было неактуальным для нас. Кроме этого клуба, у нас было еще две-три возможности из России, но мы выбрали вариант с «Кортрейком», — приводит слова Карина Sport24.

Ранее издание MaxBet Sport сообщило, что «Ростов» хочет взять футболиста в аренду, а также калининградская «Балтика» проявляет интерес к игроку.

24-летний Кангва играл в России за тульский «Арсенал» с 2019 по 2022 год. В РПЛ на его счету 48 матчей, 5 голов и 8 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/football/news-619727-agent-kangva-predlozheniye-ot-baltiki-bylo-neaktualnym-dlya-nas
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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 - : -
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