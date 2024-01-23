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Агент Бейла: «К Гленну есть интерес, но он счастлив в «Крыльях»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Штайнар Дитц заявил, что к защитнику «Крыльев Советов» Гленну Бейлу есть интерес.

«К Гленну есть интерес от определенных команд, но он счастлив там, где находится сейчас. Так что никаких конкретных вариантов нет. Он останется в «Крыльях» до конца сезона? В футболе ты этого никогда не знаешь. Но по состоянию на сегодня он остается», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Ранее сообщалось об интересе к 28-летнему защитнику со стороны ЦСКА и зарубежных клубов. В нынешнем сезоне Бейл провел за «Крылья Советов» 21 матч, забил 3 мяча и отдал 4 голевые передачи.

Источник: РБ Спорт
ФК Крылья Советов (Самара)
Гленн Бейл
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
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 - : -
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