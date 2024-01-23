Владимир Гранат: «Мне импонирует игра «Спартака» при Абаскале»

Бывший футболист «Спартака» Владимир Гранат поделился впечатлениями от игры красно-белых в первой части сезона.

«Игра у «Спартака» нестабильная из-за изменений в составе. Если у красно-белых все будет хорошо во второй части сезона, Абаскаль уверенно доработает до лета. При нем «Спартак» играет в атаку, это очень радует. Команда показывает яркий, агрессивный футбол. Мне импонирует игра «Спартака» при Абаскале», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

После 18 туров «Спартак» с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.