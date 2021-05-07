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Агент Шкурина отреагировал на информацию об интересе «Краснодара» к игроку

19:31
Илья Шкурин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Илья Шкурин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Футбольный агент Валерий Исаев, представляющий интересы нападающего ЦСКА Ильи Шкурина, прокомментировал «СЭ» информацию о возможном переходе игрока в «Краснодар».

Ранее об этом сообщал портал Transfermarkt.

«Ничего по этому поводу не знаю. Хочет ли Илья остаться в ЦСКА? У него действующий контракт, все вопросы к ЦСКА», — сказал Исаев «СЭ».

В текущем сезоне 21-летний белорусский форвард провел за ЦСКА 14 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча. Контракт футболиста с клубом действует до лета 2024 года.

(Данил Алешин)

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