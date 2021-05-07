Агент Шкурина отреагировал на информацию об интересе «Краснодара» к игроку
Футбольный агент Валерий Исаев, представляющий интересы нападающего ЦСКА Ильи Шкурина, прокомментировал «СЭ» информацию о возможном переходе игрока в «Краснодар».
Ранее об этом сообщал портал Transfermarkt.
«Ничего по этому поводу не знаю. Хочет ли Илья остаться в ЦСКА? У него действующий контракт, все вопросы к ЦСКА», — сказал Исаев «СЭ».
В текущем сезоне 21-летний белорусский форвард провел за ЦСКА 14 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча. Контракт футболиста с клубом действует до лета 2024 года.
(Данил Алешин)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю