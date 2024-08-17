Билялетдинов: «Я склоняюсь к ничьей в матче ЦСКА с «Локомотивом»

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча пятого тура РПЛ между железнодорожниками и ЦСКА.

«Я бы не сказал, что «Локомотив» — фаворит матча с ЦСКА, хотя и хотелось бы. Предостерегусь и скажу, что склоняюсь к ничьей, хотя и результаты «Локомотива» на старте склоняют к положительному настрою. Есть хороший ход на старте, хотя лично мне казалось, что будет долгий поиск после ухода лидеров. Было рискованно доверять молодым, но их всплеск и эффект новизны позволил набрать очки», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.ru.

Матч между ЦСКА и «Локомотивом» пройдет 18 августа. Наяало — в 17:30 по московскому времени.