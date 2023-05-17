Агент Дивеева опроверг информацию об интересе «Локомотива» к игроку

Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию об интересе «Локомотива» к футболисту.

Ранее об этом писал журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

«Мне не поступало предложений от «Локомотива» по поводу Дивеева. Игорем интересуются многие российские и зарубежные клубы. Все эти интересы в конкретные предложения не выражен», — сказал Еремин «СЭ».

В текущем сезоне 23-летний российский футболист провел 23 матча за красно-синих, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Контракт Дивеева с ЦСКА действует до конца июня 2024-го.