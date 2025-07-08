Агент Самошникова заявил об отсутствии переговоров по переходу в «Спартак»

Агент защитника «Локомотива» Ильи Самошникова Алексей Бабырь в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном переходе 27-летнего игрока в «Спартак».

Ранее о возможном переходе сообщил журналист Иван Карпов.

«Илья один из лучших на своей позиции в лиге. По итогам прошлого сезона он вошел в список 33 лучших игроков РПЛ. Им интересуются многие клубы РПЛ, но сейчас нет никаких переговоров. В «Локомотив» не поступало официальных предложений по нему. У Ильи сейчас в первую очередь стоит задача вернуться к тренировкам в общей группе. Скорее всего, через две недели он полностью восстановится», — сказал Бабырь «СЭ».

В мае футболист получил травму и выбыл до конца сезона из-за повреждения костей голеностопного сустава.

Самошников в прошлом сезоне провел за «Локомотив» 33 матча, забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.