«Краснодар» — «Локомотив»: дата и время начала матча РПЛ

«Краснодар» на своем поле примет «Локомотив» в матче 2-го тура чемпионата России в субботу, 26 июля. Матч пройдет на «Ozon Арене» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

За ключевыми события противостояния «Краснодар» — «Локомотив» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Анонсы, прогнозы, новости и другие материалы о премьер-лиге доступны в разделе РПЛ на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.

26 июля 2025, 19:00. Краснодар (Краснодар)

Новый сезон МИР РПЛ стартует 18 июля 2025 года и завершится 17 мая 2026-го. Участие в чемпионате принимают 16 команд. «Краснодар» — действующий чемпион страны.

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