Агент Сако рассказал, планирует ли игрок получать российское гражданство

Футбольный агент защитника «Ростова» Умара Сако Нассер Диалло рассказал, планирует ли игрок получать российское гражданство.

— Конечно, это возможно. Россия — отличная футбольная страна! В ближайшем будущем тоже, но пока рано, Умару еще предстоит много доказывать в чемпионате России и за ним следят из сборной Кот-д'Ивуара, — цитирует агента Sport24.

«Ростов» арендовал 27-летнего игрока болгарской «Арды» до конца сезона-2023/24.