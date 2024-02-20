Форвард «Динамо» Смолов сообщил о травме спины

Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал, по какой причине пропустил товарищеский матч с «Крыльями Советов» (5:1) 19 февраля.

«У меня небольшое повреждение спины. Я пока не знаю, сколько пропущу», — сказал футболист в эфире онлайн-встречи с болельщиками «Динамо».

11 января главный врач «Динамо» рассказал о состоянии здоровья Смолова.

В этом сезоне 34-летний Смолов отметится 5 голами и 4 результативными передачами в 21 матче «Динамо» во всех турнирах.