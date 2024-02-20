Форвард «Динамо» Смолов сообщил о травме спины
Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал, по какой причине пропустил товарищеский матч с «Крыльями Советов» (5:1) 19 февраля.
«У меня небольшое повреждение спины. Я пока не знаю, сколько пропущу», — сказал футболист в эфире онлайн-встречи с болельщиками «Динамо».
11 января главный врач «Динамо» рассказал о состоянии здоровья Смолова.
В этом сезоне 34-летний Смолов отметится 5 голами и 4 результативными передачами в 21 матче «Динамо» во всех турнирах.
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|18
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|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
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|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
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|5
|36-27
|29
|
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|8
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|6
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|28
|
8
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|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
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|18
|7
|3
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|
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|24-29
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|
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|5
|6
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|15-19
|21
|
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|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
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|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
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|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
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|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
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