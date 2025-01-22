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Сегодня, 17:15

Агент Сафонов заявил, что клубам РПЛ нет смысла ориентироваться на узбекский рынок игроков

Владислав Маслов
Корреспондент
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Футбольный агент Алексей Сафонов высказался на тему количества легионеров в российском футболе.

«Лучше покупать узбеков, чем латиноамериканцев? Давайте таджиков привозить, они дешевле узбеков, а киргизы вообще даром будут. Есть Файзуллаев [в ЦСКА], Хусанов в «Сити» перешел, но это не значит, что такие сплошь и рядом. Он [Хусанов] еще не заиграл в «Манчестере», сколько таких было... Посмотрим. У латинских ребят все равно уровень, понимание игры выше.

Тут рецепт другой: надо своих нормальных растить. Надо не на узбеков смотреть, а делать нормальные зарплаты тренерам школ и хорошие условия для тренировок. Раньше все так и было, когда чемпионат СССР был. Играли и побеждали в еврокубках. Может быть, тренировочная база лучше была в Союзе, чем сейчас»,— сказал Сафонов корреспонденту Legalbet.

В 16 командах РПЛ выступают 179 легионеров. Большую часть из них составляют бразильцы — 28 игроков.

Источник: Legalbet
РПЛ
Абдукодир Хусанов
Алексей Сафонов
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«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
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«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
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ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
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Пари НН – Акрон
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Бителло

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