Агент Сафонов заявил, что клубам РПЛ нет смысла ориентироваться на узбекский рынок игроков

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался на тему количества легионеров в российском футболе.

«Лучше покупать узбеков, чем латиноамериканцев? Давайте таджиков привозить, они дешевле узбеков, а киргизы вообще даром будут. Есть Файзуллаев [в ЦСКА], Хусанов в «Сити» перешел, но это не значит, что такие сплошь и рядом. Он [Хусанов] еще не заиграл в «Манчестере», сколько таких было... Посмотрим. У латинских ребят все равно уровень, понимание игры выше.

Тут рецепт другой: надо своих нормальных растить. Надо не на узбеков смотреть, а делать нормальные зарплаты тренерам школ и хорошие условия для тренировок. Раньше все так и было, когда чемпионат СССР был. Играли и побеждали в еврокубках. Может быть, тренировочная база лучше была в Союзе, чем сейчас»,— сказал Сафонов корреспонденту Legalbet.

В 16 командах РПЛ выступают 179 легионеров. Большую часть из них составляют бразильцы — 28 игроков.