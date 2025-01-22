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Сегодня, 17:20

В «Пари НН» сообщили о переговорах с нападающим аргентинского «Велеса» Весино

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе в нижегородский клуб нападающего аргентинского «Велеса» Тьяго Весино.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что нижегородцы намерены арендовать 25-летнего уругвайца с опцией выкупа.

«Такой вариант возможен. Весино входит в сферу интересов нашего клуба, он находится в шорт-листе. Мы слышали о том, что им интересуется еще одна команда из России, но, как складываются переговоры, если они есть, сказать не могу», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

После 18 туров «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В первом матче после возобновления сезона команда сыграет дома с «Акроном» (1 марта).

Футбол
РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Давид Мелик-Гусейнов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
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