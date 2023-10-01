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Агент Сафонов: «Осинькин в «Спартаке»? А почему бы и нет?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Игорь Осинькин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Футбольный агент Алексей Сафонов после матча 10-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак» (4:0) в интервью «СЭ» оценил перспективы самарцев в этом сезоне.

— «Крылья» остались на втором месте. Неужели это всерьез и надолго?

— Посмотрим. Пока же они не валятся? Команда добротная, идет своим путем. Другое дело, мы не знаем, что будем зимой.

— Вы про трансферы на выход?

— Да. Думаю, и у Горшкова будет серьезное предложение, и у Салтыкова. «Крылья» — это ярмарка талантов. Пашут, засвечивают футболистов и продают. Так и живут. И не проседают. Смотрите, ушли Пиняев, Пруцев, Зиньковский, Сергеев, Глушенков. Но ничего. «Крылья» верны своей игровой философии. Тут над отдать должное Игорю Осинькину.

— В будущем вы можете себе представить Осинькина на посту главного тренера «Спартака»?

— Ну а почему бы и нет? У него игроки растут, прогрессируют. Это серьезный показатель. Раньше некоторые специалисты над ним смеялись: мол, детский тренер. А он всем доказывает, что и со взрослыми у него здорово получается. Все ждут, когда «Крылья» повалятся. А они берут и просто разносят «Спартак», чей состав в несколько раз дороже.

«Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России с 21 очком в 10 матчах.

Гильермо Абаскаль. «Команда не билась за тренера. Абаскаль вряд ли уйдет сам». Сафонов о разгроме «Спартака» в Самаре
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Алексей Сафонов
Игорь Осинькин
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Гол Фернандеса принес «Динамо» ничью в матче с «Ахматом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
7
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 2 : 2
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 3 : 1
30.09 14:15
Локомотив – Пари НН
 1 : 0
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 0 : 2
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 1 : 0
1.10 14:00
Факел – Сочи
 2 : 0
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 4 : 0
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 1 : 1
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 9 1 1
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