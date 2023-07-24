Агент Роши опроверг информацию о возможном переходе игрока во «Фламенго»

Агент Маркос Тито, представляющий интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о том, что футболист заинтересован в переходе во «Фламенго».

Ранее об этом сообщал GOAL.

«На данный момент Рошей интересуются клубы из Саудовской Аравии и Турции. Интереса со стороны «Фламенго» и других бразильских клубов к игроку нет. Но сейчас Виллиан сосредоточен на ЦСКА и не рассматривает уход из команды» — сказал Тито «СЭ».

Виллиан Роша перешел в ЦСКА в сентябре 2022 года.

В прошедшем сезоне 28-летний бразилец провел за армейцев 22 матча в РПЛ, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу. Трансферная стоимость игрока — 7 миллионов евро.