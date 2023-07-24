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Сегодня, 21:13

Семак и Аршавин вошли в правление «Зенита»

Виталий Косик
Корреспондент
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Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В «Зените» утвердили новый состав правления команды, сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что в клубе будет создан новый коллегиальный исполнительный орган — правление.

В состав правления команды вошли девять человек: председатель правления клуба Александр Медведев, главный тренер команду Сергей Семак, заместитель генерального директора — исполнительный директор Максим Погорелов, директор юридического департамента Олег Задубровский, заместитель генерального директора по безопасности и защите информации Александр Васильев, заместитель генерального директора по инфраструктуре Владимир Литвинов, директор по коммуникациям Жанна Дембо, директор коммерческого департамента Алексей Пак и заместитель генерального директора по спортивному развитию Андрей Аршавин.

Новая структура в клубе будет систематизировать и упорядочивать процесс выработки общих решений, которые будут приниматься совместно. Также в клубе собираются обеспечить больший горизонт планирования и создать большую вовлеченность управленцев в деятельность питерского клуба.

Источник: ФК «Зенит»
Андрей Аршавин
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 - : -
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
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 - : -
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П
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