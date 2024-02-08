Агент Гранха: «Роналдо еще может совершенствоваться и развиваться»

Хулио Сезар Гранха, агент полузащитника «Ростова» Роналдо, оценил игру футболиста в матче против «Спартака» на турнире Winline Зимний Кубок РПЛ (3:0).

«Я думаю, Роналдо провел хорошую игру, но он еще может совершенствоваться и развиваться все больше. С каждым днем», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Также он ответил на вопрос, почему Роналдо решил выступать в РПЛ под седьмым номером.

«Потому что это цифра, с которой ему комфортно», — добавил Гранха.

23-летний Роналдо перешел в «Ростов» из «Левски», за который в этом сезоне провел 25 матчей, забил 7 мячей и отдал 1 голевую передачу.