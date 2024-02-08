Агент Джикии — о словах руководства «Спартака»: «Абаскаль для нас все, а любой футболист — ничто»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника «Спартака» Георгия Джикии, рассказал об отношении руководства красно-белых к главному тренеру команды Гильермо Абаскалю.

«Я отлично знаю агента Абаскаля Валерио Джуффрида, могу показать все вопросы, которые я задавал ему, но, к моему сожалению, отклика никакого. И мне вспоминается то, что сказало руководство «Спартака», когда переподписывало Абаскаля: для нас Абаскаль все, а любой футболист для нас ничто», — приводит слова Шпинева «РБК Спорт».

5 февраля Шпинев заявил, что контракт Джикии со «Спартаком» не будет продлен, если красно-белых продолжит тренировать Абаскаль. Действующее соглашение защитника рассчитано до лета этого года.

В текущем сезоне Джикия провел 9 матчей за «Спартак» во всех турнирах. Он выступает за команду с 2017 года.