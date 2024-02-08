Глебов рассказал, что в матче со «Спартаком» «Ростов» попробовал другой вид прессинга

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал о тактических нюансах игры своей команды в матче против «Спартака» на турнире Winline Зимний Кубок РПЛ.

В этой встрече ростовчане победили со счетом 3:0.

«Попробовали другой вид прессинга. Все устраивало. Но потом я подошел к Карпину сказал: «Давайте в концовке первого тайма прессинговать, как раньше». Он сказал: «Без проблем, давай». И мы где-то в концовке начали прессинговать как обычно. Второй гол оттуда и пришел. В начале мы не так сильно прессинговали, отдали мяч. А наша задача была — перехватывать, накрывать, быстрые атаки проводить. Обычно мы агрессивно прессингуем, стараемся заставить соперника выбить мяч, а там уже делаем подбор. Сегодня немного иначе было», — приводит «РБ Спорт» слова Глебова.

В следующем матче Зимнего Кубка РПЛ красно-белые сыграют с эмиратским «Аль-Ахли» 9 февраля. «Ростов» 11-го числа встретится с «Кайратом» из Алматы.