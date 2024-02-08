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8 февраля, 11:06

Глебов рассказал, что в матче со «Спартаком» «Ростов» попробовал другой вид прессинга

Алина Савинова
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал о тактических нюансах игры своей команды в матче против «Спартака» на турнире Winline Зимний Кубок РПЛ.

В этой встрече ростовчане победили со счетом 3:0.

«Попробовали другой вид прессинга. Все устраивало. Но потом я подошел к Карпину сказал: «Давайте в концовке первого тайма прессинговать, как раньше». Он сказал: «Без проблем, давай». И мы где-то в концовке начали прессинговать как обычно. Второй гол оттуда и пришел. В начале мы не так сильно прессинговали, отдали мяч. А наша задача была — перехватывать, накрывать, быстрые атаки проводить. Обычно мы агрессивно прессингуем, стараемся заставить соперника выбить мяч, а там уже делаем подбор. Сегодня немного иначе было», — приводит «РБ Спорт» слова Глебова.

В следующем матче Зимнего Кубка РПЛ красно-белые сыграют с эмиратским «Аль-Ахли» 9 февраля. «Ростов» 11-го числа встретится с «Кайратом» из Алматы.

Источник: РБ Спорт
Данил Глебов
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
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