Агент Роналдо раскрыл секрет высокой результативности форварда «Ростова»

Хулио Сезар Гранха, агент нападающего «Ростова» Роналдо, поделился мнением об игре своего клиента в нынешнем сезоне.

«Сейчас Роналдо в прекрасной форме. Он уверен в себе, и это помогает ему забивать голы практически в каждой игре», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне РПЛ бразилец забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Контракт Роналдо с «Ростовом» рассчитан до лета 2028 года.