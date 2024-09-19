Гонсалес: «Хотел бы видеть Суареса и Кавани в «Краснодаре»
Правый защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес рассказал, кого из соотечественников хотел бы видеть в составе «быков».
— Кого из уругвайцев хотел бы видеть в составе «Краснодара»? Может быть, Суареса или Кавани?
— Да, их обоих хотел бы видеть в «Краснодаре», — приводит слова Гонсалеса Legalbet.
Гонсалес перешел в «Краснодар» в августе нынешнего года за четыре миллиона евро. В нынешнем сезоне уругваец провел шесть матчей за черно-зеленых, не отметившись результативными действиями.
Источник: Legalbet
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|0
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|20
|
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|5
|3
|0
|11-3
|18
|
3
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|8
|6
|0
|2
|19-12
|18
|
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|Динамо
|8
|5
|1
|2
|15-8
|16
|
5
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|8
|4
|3
|1
|11-4
|15
|
6
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|8
|4
|1
|3
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|13
|
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|8
|3
|2
|3
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|11
|
8
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|8
|3
|1
|4
|11-14
|10
|
9
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|8
|2
|3
|3
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|9
|
10
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|8
|3
|0
|5
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|9
|
11
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|2
|2
|4
|10-13
|8
|
12
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|8
|2
|1
|5
|6-15
|7
|
13
|Оренбург
|8
|1
|3
|4
|11-17
|6
|
14
|Химки
|8
|1
|3
|4
|9-16
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|3-14
|5
|
16
|Ахмат
|8
|0
|5
|3
|6-14
|5
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|21.09
|14:00
|
Акрон – Краснодар
|- : -
|21.09
|16:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|21.09
|19:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|22.09
|14:15
|
Химки – Оренбург
|- : -
|22.09
|16:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|22.09
|16:30
|
Ростов – Динамо Мх
|- : -
|22.09
|19:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|23.09
|18:30
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|5
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|5
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1
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