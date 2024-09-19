Гонсалес: «Хотел бы видеть Суареса и Кавани в «Краснодаре»

Правый защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес рассказал, кого из соотечественников хотел бы видеть в составе «быков».

— Кого из уругвайцев хотел бы видеть в составе «Краснодара»? Может быть, Суареса или Кавани?

— Да, их обоих хотел бы видеть в «Краснодаре», — приводит слова Гонсалеса Legalbet.

Гонсалес перешел в «Краснодар» в августе нынешнего года за четыре миллиона евро. В нынешнем сезоне уругваец провел шесть матчей за черно-зеленых, не отметившись результативными действиями.