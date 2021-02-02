Агент рассказал о возможном трансфере армянского полузащитника Бабаяна в Россию
11:43
Футбольный агент Койку Каглар, представляющий интересы армянского полузащитника Эдгара Бабаяна, заявил «СЭ», что игрок может перейти в российский клуб.
— Эдгар стал свободным агентом, у него много предложений. Могу оценить его переход в Россию на 50%. Мы общаемся с клубами оттуда, но посмотрим.
Ранее футболист выступал за датский «Хобро», который он покинул 1 февраля. В текущем сезоне Первого дивизиона Дании Бабаян принял участие в 10-и матчах, стал автором 5-и голов и двух результативных передач.
(Данил Алешин)
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