Агент рассказал о возможном трансфере армянского полузащитника Бабаяна в Россию

Футбольный агент Койку Каглар, представляющий интересы армянского полузащитника Эдгара Бабаяна, заявил «СЭ», что игрок может перейти в российский клуб.

— Эдгар стал свободным агентом, у него много предложений. Могу оценить его переход в Россию на 50%. Мы общаемся с клубами оттуда, но посмотрим.

Ранее футболист выступал за датский «Хобро», который он покинул 1 февраля. В текущем сезоне Первого дивизиона Дании Бабаян принял участие в 10-и матчах, стал автором 5-и голов и двух результативных передач.