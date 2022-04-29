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Сегодня, 18:54

Агент рассказал о состоянии игрока «Ахмата» Себая перед матчем с ЦСКА

Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Сенина Себая, рассказал «СЭ» о состоянии футболиста. Ивуариец получил повреждение в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (2:3).

«Повреждение у него действительно есть. Будем надеяться, что поправится к матчу с ЦСКА. Врачи сейчас стараются что-то придумать, чтобы он был готов к матчу. Себай — молодец, играет мало, а забивать стад больше. Если бы больше играл, наверное, больше бы и забивал. Сегодня он должен был начать тренировки. Посмотрим, как будет складываться», — сказал Селюк «СЭ».

В нынешнем сезоне Себай принял участие в 16 официальных матчах, в которых отличился 3 голами и результативной передачей. Следующий матч «Ахмат» проведет 1 мая в Грозном против ЦСКА. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
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 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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 - : -
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Рубин – Сочи
 - : -
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Краснодар – Ростов
 - : -
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 - : -
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