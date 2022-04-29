Агент рассказал о состоянии игрока «Ахмата» Себая перед матчем с ЦСКА

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Сенина Себая, рассказал «СЭ» о состоянии футболиста. Ивуариец получил повреждение в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (2:3).

«Повреждение у него действительно есть. Будем надеяться, что поправится к матчу с ЦСКА. Врачи сейчас стараются что-то придумать, чтобы он был готов к матчу. Себай — молодец, играет мало, а забивать стад больше. Если бы больше играл, наверное, больше бы и забивал. Сегодня он должен был начать тренировки. Посмотрим, как будет складываться», — сказал Селюк «СЭ».

В нынешнем сезоне Себай принял участие в 16 официальных матчах, в которых отличился 3 голами и результативной передачей. Следующий матч «Ахмат» проведет 1 мая в Грозном против ЦСКА. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.