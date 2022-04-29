Почетный президент РФС назвал азиатский сценарий развития российского футбола деградацией

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил будущее развитие российского футбола.

«Оптимальным сценарием развития российского футбола является европейский сценарий. Снятие санкций, возвращение РФС со сборной и клубами. Но очень хорошо, что РФС пошли дальше. Как говорится: «Надейся на лучшее, но готовься к худшему». В этом смысле РФС поступил мудро. Азиатский сценарий я считаю нецелесообразным, с моей точки зрения он абсолютно непригоден.

Во-первых, переход в другую конфедерацию сопряжен с колоссальными трудностями. Я занимался этим, когда Казахстан переходил в УЕФА. Во-вторых, тогда не будет возврата в Европу. Надо это понимать. Это будет деградацией футбола в России. Что касается внутреннего сценария, то сейчас нужно сосредоточиться на нем. Требуется серьезная перестройка системы подготовки и соревнований. Начиная с детско-юношеского футбола, молодежного футбола, любительского футбола и заканчивая профессиональным", — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

По данным «РБК Спорт» РФС рассматривает несколько ключевых сценариев развития российского футбола, которые могут быть реализованы в зависимости от развития дальнейших событий.