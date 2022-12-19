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Сегодня, 18:43

Агент рассказал о будущем трех молодых футболистов «Сочи»

Иван Шитик
Корреспондент
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Агент Андрей Талаев, представляющий интересы трех молодых футболистов «Сочи» Амира Батырева, Тимофея Шипунова и Даниила Мартового, рассказал о будущем игроков в команде.

Футболисты пришли в «Сочи» летом из «Твери». На троих у них в сумме 11 сыгранных за команду матчей в чемпионате России.

«Сейчас они остаются и летят вместе с командой на первые сборы. Там на них посмотрит новый главный тренер, после чего будет приниматься решение — оставлять их или отдавать в аренду. Важно, что клуб рассматривает только аренду. О расторжении контракта или продаже речи не идет», — сказал Талаев «РБ Спорт».

Первые зимние сборы «Сочи» проведет в январе. Затем команда отправится в Абу-Даби, где примет участие в коммерческом турнире.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sochi-primet-reshenie-po-budushhemu-treh-futbolistov-v-yanvare-ne-isklyuchena-ih-arenda/
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