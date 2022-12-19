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Сегодня, 18:14

Якубко: «Думаю, Ловрен останется в «Зените»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной Словакии и «Амкара» Мартин Якубко высказал предположение, что защитник Деян Ловрен не уйдет из «Зенита».

Сборная Хорватии на чемпионате мира в Катаре заняла третье место, обыграв в «бронзовом» матче Марокко со счетом 2:1.

— Из этой команды выжали все, что было можно. И третье место — это потолок. На них было приятно смотреть — маленькая страна, хорошие футболисты. Как Модрич играл в свои 37 лет — это просто невероятно. Конечно, я болел за Хорватию, это же почти наши соседи. Приятно удивлен их игрой и их достижениями.

— Может Ловрен уехать в топ-клуб после такого чемпионата мира?

— «Зенит» ему нормально подходит, думаю, он там останется. Но я не особенно большой его болельщик еще с тех пор, как он играл за «Ливерпуль», — приводит слова Якубко «РБ Спорт».

Контракт 33-летнего Деяна Ловрена с «Зенитом» рассчитан до конца текущего сезона.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/martin-yakubko-dumayu-lovren-ostanetsya-v-zenite/
Мартин Якубко
ФК Зенит
Деян Ловрен
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Александр Соболев

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Квинси Промес

Спартак

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Краснодар

 6
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