Селюк считает, что Борис Ротенберг будет бороться за репутацию «Локомотива»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, долгое время представлявший интересы Бориса Ротенберга, заявил, что функционер приступил к работе в «Локомотиве».

В конце ноября 36-летний Ротенберг был назначен директором департамента развития молодежного футбола.

«Борис приступил к работе, сейчас ему нужно вникать в суть дела, — цитирует Селюка «РБ Спорт». — Можете даже не сомневаться, что он будет трудиться не покладая рук, бороться за репутацию клуба. Остальное — дело наживное, посмотрим, как оно все будет. Уверен, что Боря будет работать таким образом, что пятна позора не будут омрачать его лицо».

Ротенберг выступал за железнодорожников с 2016 года. В составе московской команды он стал чемпионом России и обладателем Кубка России. В официальных играх российский защитник не участвовал с 5 декабря 2018 года. Летом 2022 года Ротенберг объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.