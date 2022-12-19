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Сегодня, 19:35

Селюк считает, что Борис Ротенберг будет бороться за репутацию «Локомотива»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Дмитрий Селюк, долгое время представлявший интересы Бориса Ротенберга, заявил, что функционер приступил к работе в «Локомотиве».

В конце ноября 36-летний Ротенберг был назначен директором департамента развития молодежного футбола.

«Борис приступил к работе, сейчас ему нужно вникать в суть дела, — цитирует Селюка «РБ Спорт». — Можете даже не сомневаться, что он будет трудиться не покладая рук, бороться за репутацию клуба. Остальное — дело наживное, посмотрим, как оно все будет. Уверен, что Боря будет работать таким образом, что пятна позора не будут омрачать его лицо».

Ротенберг выступал за железнодорожников с 2016 года. В составе московской команды он стал чемпионом России и обладателем Кубка России. В официальных играх российский защитник не участвовал с 5 декабря 2018 года. Летом 2022 года Ротенберг объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

Источник: РБ Спорт
Борис Ротенберг-младший
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Селюк
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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3.03 00:00
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3.03 00:00
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