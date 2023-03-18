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Сегодня, 10:45

Божович рассказал о несостоявшемся переходе Перишича в «Динамо»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Иван Перишич.
Фото Global Look Press

Бывший тренер «Динамо» Миодраг Божович в интервью «СЭ» рассказал, как бело-голубые могли подписать полузащитника сборной Хорватии Ивана Перишича.

— Было ли у вас такое, что вы хотели приобрести игрока, но руководство не смогло найти деньги, и теперь этот футболист играет на самом высоком уровне?

— Только если Иван Перишич, которого могли подписать, когда я работал в «Динамо». Там не стоял вопрос о деньгах. Но после ухода Константина Сарсании я больше об этом не слышал.

— А разговаривали ли вы с самим игроком?

— Я разговаривал с одним агентом, который сказал, что сделка возможна. Мы могли его тогда приобрести.

Божович возглавлял «Динамо» с апреля 2010 года по апрель 2011 года. На тот момент Перишич представлял «Брюгге».

Сейчас футболист играет за «Тоттенхэм», до этого он выступал за дортмундскую «Боруссию», «Вольфсбург», «Интер» и «Баварию».

Арбитр Павел Кукуян в&nbsp;матче &laquo;Зенита&raquo;. «Судьи всегда помогают «Зениту». Раньше помогали «Спартаку, они это знают». Божович — о судейских скандалах в России

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Иван Перишич
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Миодраг Божович
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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Урал – Динамо
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