Агент полузащитника "Генка" Малиновского опроверг информацию о переходе в "Спартак"

Агент полузащитника "Генка" Руслана Малиновского Сергей Серебренников опроверг новость о том, что его клиент может перейти в "Спартак".

- Не верьте слухам. Если честно, то устал комментировать слухи. То был один клуб, то сейчас другой. Если что-то случится, то вы все узнаете. То, что пишут о "Спартаке" – это неправда, - цитирует агента Tribuna.com. - Руслан Малиновский – игрок "Генка". Вы знаете, что у него большие амбиции. Команда сейчас борется за чемпионство. Поверьте, это все слухи.

26-летний украинец в текущем сезоне провел 50 матчей за "Генк" и забил 16 мячей при 16 голевых передачах.

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