Агент полузащитника ЦСКА Глебова — о травме: «У Кирилла был небольшой ушиб, сейчас все нормально»

Агент Таймаз Хархаров, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Кирилла Глебова, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья 19-летнего игрока.

В матче 28-го тура против «Краснодара» (1:0) Глебов был вынужденно заменен на 68-й минуте встречи.

«У Глебова был небольшой ушиб, сейчас все нормально, он готовится к предстоящим матчам», — сказал Хархаров «СЭ».

В этом сезоне Глебов провел за ЦСКА 20 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.