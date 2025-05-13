Агент полузащитника ЦСКА Глебова — о травме: «У Кирилла был небольшой ушиб, сейчас все нормально»
Агент Таймаз Хархаров, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Кирилла Глебова, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья 19-летнего игрока.
В матче 28-го тура против «Краснодара» (1:0) Глебов был вынужденно заменен на 68-й минуте встречи.
«У Глебова был небольшой ушиб, сейчас все нормально, он готовится к предстоящим матчам», — сказал Хархаров «СЭ».
В этом сезоне Глебов провел за ЦСКА 20 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.
Новости