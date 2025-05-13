Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

13 мая, 12:32

Пивоваров: «Большинство спортивной общественности за возвращение пива»

Артем Бухаев
Корреспондент

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос «СЭ» о взаимодействии с министерством здравоохранения по вопросу возвращения пива на стадионы.

«Большинство спортивной общественности высказываются за возвращение пива на стадионы. Если не все. Честно, даже голосов против не вижу. Есть ли контакт с минздравом? Нет», — сказал Пивоваров «СЭ».

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения футбольных Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Читайте также
Саночников Репилова и Перетягина арестовали по делу о мошенничестве
У бывшего футболиста сборной России Алдонина выявили тяжелое заболевание
Пушилин заявил о расширении контроля ВС России в Константиновке
Челестини назвал виновного в странном голе, Романов сделал то, что не смог Станкович. Что произошло после дерби «Спартака» с ЦСКА
Самая дорогая компания в мире Nvidia продолжает дорожать. И вот почему
Лидеры G20 приняли декларацию саммита «Группы двадцати» в ЮАР
Популярное видео
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • И водки)

    14.05.2025

  • Sergey Mikhaylov

    В московской областной думе депутаты Водкин и Самогонов проголосовали за возвращение пива на стадионы

    14.05.2025

  • Zwolle

    А настолько ли это актуальная проблема, когда у нас бОльшая часть чемпионата проходит в холодное время года? До конца чемпионата осталось два тура, а на улице температура такая что желания пить пиво нет совершенно никакого. Так стоит ли шумиха того?

    14.05.2025

  • ONIKAN2013

    Ещё один из когорты "Вся страна за" и "Вся страна против".

    14.05.2025

  • Artorixus

    Ну да, из спортивных арен устроить вонючие пивнушки.

    13.05.2025

  • shutnik78

    может вам ещё и фан-уйди отменить? вообще страх потеряли:point_up_tone1:

    13.05.2025

  • DemolisherAjax

    Вы специально берете вью у человека с фамилией - Пивоваров? :)

    13.05.2025

  • zg

    Ну не знаю,на Открытии все адекватно и особо не кумарит!)

    13.05.2025

  • оппонент

    На стадионе Динамо в Москве в середине семидесятых продавали пиво в буфете по 40 коп. за бутылку, которую не принимали. Желающих было не много (дорого), поскольку после матча можно было в Петровском парке за кружку по 20 коп можно было этого пива усосаться (работала разливуха до 22.00). Сколько сейчас будут драть за поллитра пива,- не меньше двухсот, а то и больше...

    13.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Да, туалеты не как в 90-х. Но кумар стоит, хоть топор вешай

    13.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Понижение градуса во время матча черевато последствиями))). Люди и так прилично выпимшие приходят на стадион, а тут ещё пиво... Зачем?

    13.05.2025

  • zg

    Причем сейчас реально комфортные туалеты,которых много,это не очереди к писуарам в Лужниках в 90ые!))))

    13.05.2025

  • Jean4

    Общественность вообще не понимает, для чего пиво убирали со стадионов в свое время.

    13.05.2025

  • НароднаяТим

    Кроме букмеккерского позорного лобби по лохотрону россиян

    13.05.2025

  • Иванова Кира

    Горький пил горькую, Бухаев бухал, Киров кирял....Мажич и Пьянич , лучше промолчу)) Только Пивоваров ставил бражку.

    13.05.2025

  • Иванова Кира

    Пиво без водки на матчах РПЛ это деньги на ветер!

    13.05.2025

  • Иванова Кира

    Пивоваров за возвращение пива под Лещенко, а вот Винокур с Петровым-Водкиным считают что градус слишком мал для понимания посетителями футбольных матчей нашего российского футбола и действий судей. ...Опейкиной в ВАР не наливать))

    13.05.2025

  • Кот

    ПИВОВАРОВ в интервью БУХАЕВУ ратует за продажу ПИВА на стадионах - железная логика ! Нарочно не придумаешь...

    13.05.2025

    • Агент полузащитника ЦСКА Глебова — о травме: «У Кирилла был небольшой ушиб, сейчас все нормально»

    Суперкомпьютер снизил шансы «Спартака» на бронзу РПЛ по итогам сезона
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 16 10 3 3 26-14 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
    6
    		 Спартак 16 8 4 4 25-21 28
    7
    		 Рубин 16 6 5 5 16-19 23
    8
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 16 4 4 8 19-24 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика 0 : 0
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА 1 : 0
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат 1 : 0
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 9
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 7 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости