Пивоваров: «Большинство спортивной общественности за возвращение пива»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос «СЭ» о взаимодействии с министерством здравоохранения по вопросу возвращения пива на стадионы.

«Большинство спортивной общественности высказываются за возвращение пива на стадионы. Если не все. Честно, даже голосов против не вижу. Есть ли контакт с минздравом? Нет», — сказал Пивоваров «СЭ».

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения футбольных Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.