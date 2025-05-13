Пивоваров: «Большинство спортивной общественности за возвращение пива»
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос «СЭ» о взаимодействии с министерством здравоохранения по вопросу возвращения пива на стадионы.
«Большинство спортивной общественности высказываются за возвращение пива на стадионы. Если не все. Честно, даже голосов против не вижу. Есть ли контакт с минздравом? Нет», — сказал Пивоваров «СЭ».
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения футбольных Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.
