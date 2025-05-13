Агент Мухина сообщил, что решение о будущем игрока ЦСКА примут летом

Агент полузащитника ЦСКА Максима Мухина Владимир Кузьмичев рассказал, что после окончания текущего чемпионата состоится встреча с руководством, на которой обсудят будущее футболиста в команде.

«Мы спокойно ждем окончания чемпионата, в том числе встречаемся с руководством. Послушаем их позицию, выскажем свою. В зависимости от этого уже примем какое-то решение, куда мы будем двигаться», — сказал Кузьмичев РИА «Новости».

Также агент отметил, что сейчас в переговорах о будущем Мухина в ЦСКА спешки нет. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до конца сезона-2025/26.

В нынешнем сезоне 23-летний Мухин провел лишь 5 минут в игре Кубка России против «Динамо». В октябре 2023 года он получил травму крестообразной связки колена.