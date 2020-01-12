Агент: «Останется ли Дриусси? Зависит от «Зенита»
16:48
Эрнан Берман, представитель нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси, в разговоре с корреспондентом «СЭ» подтвердил, что его клиенту поступало предложение от «Интер Майами».
— Каковы шансы, что Дриусси покинет «Зенит» зимой?
— Не могу сказать. Все зависит от «Зенита», а не от Себастьяна.
— Вы получали предложение о трансфере от «Интер Майами». «Зенит» его отклонил?
— Месяца три назад действительно приходило предложение из Майами. Сейчас предложения нет.
Слухи вокруг возможного отъезда 23-летнего нападающего за рубеж появились в декабре. Ранее сам Дриусси подтвердил, что им интересовался клуб из Майами, который в этом году начнет играть в МЛС. (Гоша Чернов)
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...