Агент опроверг информацию об интересе «Фенербахче» к Николсону
Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе к форварду со стороны «Фенербахче».
«Информация об интересе «Фенербахче»? Это неправда», — сказал Ненад «СЭ».
По информации Cubuklu Sports, турецкий клуб проявляет интерес к 25-летнему ямайцу. Детали возможного трансфера не уточняются.
Николсон перешел в «Спартак» из бельгийского «Шарлеруа» в январе 2022 года. На счету форварда 8 голов и 2 результативных передачи в 15 матчах за московскую команду во всех турнирах.
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10
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11
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12
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13
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|0-0
|0
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14
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|0
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|0
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15
|Факел
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16
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
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