Агент опроверг информацию об интересе «Фенербахче» к Николсону

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе к форварду со стороны «Фенербахче».

«Информация об интересе «Фенербахче»? Это неправда», — сказал Ненад «СЭ».

По информации Cubuklu Sports, турецкий клуб проявляет интерес к 25-летнему ямайцу. Детали возможного трансфера не уточняются.

Николсон перешел в «Спартак» из бельгийского «Шарлеруа» в январе 2022 года. На счету форварда 8 голов и 2 результативных передачи в 15 матчах за московскую команду во всех турнирах.