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Сегодня, 16:13

Агент опроверг информацию об интересе «Фенербахче» к Николсону

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Шамар Николсон.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе к форварду со стороны «Фенербахче».

«Информация об интересе «Фенербахче»? Это неправда», — сказал Ненад «СЭ».

По информации Cubuklu Sports, турецкий клуб проявляет интерес к 25-летнему ямайцу. Детали возможного трансфера не уточняются.

Николсон перешел в «Спартак» из бельгийского «Шарлеруа» в январе 2022 года. На счету форварда 8 голов и 2 результативных передачи в 15 матчах за московскую команду во всех турнирах.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Фенербахче
Шамар Николсон
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