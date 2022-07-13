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Сегодня, 16:08

Каррера отреагировал на уход Каттани из «Спартака»

Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Массимо Каррера.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход Луки Каттани с должности спортивного директора клуба.

«Я даже не знаю причин такого решения», — сказал Каррера «СЭ».

Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года. Сегодня, 13 июля, красно-белые объявили об уходе итальянца из клуба.

Лука Каттани. Каттани предал «Спартак» и Абаскаля. Бегство красно-белых итальянцев продолжается
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Лука Каттани
Массимо Каррера
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