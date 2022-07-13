Каррера отреагировал на уход Каттани из «Спартака»
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход Луки Каттани с должности спортивного директора клуба.
«Я даже не знаю причин такого решения», — сказал Каррера «СЭ».
Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года. Сегодня, 13 июля, красно-белые объявили об уходе итальянца из клуба.
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15
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|0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
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|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
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|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
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