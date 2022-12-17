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Агент Олусегуна: «Олакунле не собирается покидать «Краснодар» зимой»

Иван Шитик
Корреспондент
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Агент Вильям Д'Авила, представляющий интересы нападающего «Краснодара» Олакунле Олусегуна, рассказал, что нигерийский футболист не собирается покидать клуб РПЛ зимой.

«Олакунле восстановился и хорошо себя чувствует. Он не собирается покидать «Краснодар» зимой», — сказал Д'Авила Sport24.

20-летний Олусегун провел в текущем сезоне 13 матчей за «Краснодар» в РПЛ и забил 4 гола.

Контракт нападающего с краснодарской командой рассчитан до лета 2026 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-17-agent-oluseguna-olakunle-ne-sobirayetsya-pokidat-krasnodar-zimoy

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ФК Краснодар
Олакунле Олусегун
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3
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