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Сегодня, 21:02

Кучаев: «Кубок России доказал, что конкурировать с «Зенитом» можно»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился мнением о том, можно ли составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство в РПЛ.

— От «Зенита» отставание 13 очков, насколько реально догнать?

— Верить в это точно нужно, это будет сложно и трудно, но нужно всегда верить, надеяться и работать над собой.

— Многие эксперты отмечают, что у «Зенита» нет конкурентов в борьбе за чемпионство. Что думаешь?

— По-моему, Кубок, в котором они уступили «Спартаку» и даже не вышли в верхнюю сетку, доказал, что конкурировать с «Зенитом» можно. Тут самое важное — ментальность, — сказал Кучаев Metaratings.ru.

На зимний перерыв «Зенит» ушел лидером РПЛ, набрав 42 очка в 17-ти матчах. Ближайший преследователь — «Спартак» — отстает на шесть очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/kuchaev-kubok-rossii-dokazal-chto-konkurirovat-s-zenitom-mozhno-1441622/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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Вашингтон
Торонто

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
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Аргентина
Франция

П1

27%

2.85

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26%

2.10

П2

21%

2.85
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1.72
Константин Кучаев
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

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Спартак

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