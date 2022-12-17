Кучаев: «Кубок России доказал, что конкурировать с «Зенитом» можно»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился мнением о том, можно ли составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство в РПЛ.

— От «Зенита» отставание 13 очков, насколько реально догнать?

— Верить в это точно нужно, это будет сложно и трудно, но нужно всегда верить, надеяться и работать над собой.

— Многие эксперты отмечают, что у «Зенита» нет конкурентов в борьбе за чемпионство. Что думаешь?

— По-моему, Кубок, в котором они уступили «Спартаку» и даже не вышли в верхнюю сетку, доказал, что конкурировать с «Зенитом» можно. Тут самое важное — ментальность, — сказал Кучаев Metaratings.ru.

На зимний перерыв «Зенит» ушел лидером РПЛ, набрав 42 очка в 17-ти матчах. Ближайший преследователь — «Спартак» — отстает на шесть очков.