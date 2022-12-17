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Сегодня, 19:02

«Ахмат» получит около одного миллиона евро за переход Журавлева в «Торпедо»

Алина Савинова
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Сумма трансфера защитника Юрия Журавлева из «Ахмата» в «Торпедо» составит около одного миллиона евро, информирует «РБ Спорт».

Также источник отмечает, что московский клуб заинтересован в выкупе еще одного игрока грозненской команды — Александра Трошечкина.

Ранее «Торпедо» сообщило том, что в понедельник Журавлев пройдет медосмотр, при успешном прохождении которого с ним будет подписан контракт.

Журавлев выступает за «Ахмат» с лета 2022 года. В текущем сезоне он выходил на поле в двенадцати матчах, однако с октября перестал попадать в состав.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/torpedo-zaplatit-za-zhuravleva-okolo-e-1-mln-cherno-bely-e-py-tayutsya-kupit-u-ahmata-troshechkina/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
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