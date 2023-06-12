Агент Олусегуна назвал невозможным переход игрока в «Ниццу»

Агент нападающего «Краснодара» Олакунле Олусегуна, Вильям Д'Авила в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока.

«Посмотрим, каким будет новый клуб Олусегуна. Ницца? Этот вариант на сегодняшний день нереален», — сказал Д'Авила «СЭ».

Ранее игрок объявил «СЭ» о своем уходе из «Краснодара». 21-летний нигериец выступал за «быков» с 2021 года, провел 41 матч, забил 6 мячей и сделал 4 голевые передачи.