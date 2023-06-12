Сперцян завил, что его переход в «Спартак» или «Зенит» невозможен

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян завил, что его переход в «Спартак» или «Зенит» невозможен.

«Не рассматривал и не буду рассматривать предложения от российских клубов. Если придут «Зенит» и «Спартак»? Скажу им «нет», конечно. Мой переход невозможен. Это мое отношение к «Краснодару», благодарность за то, что люди делают для меня. Я пытаюсь максимально помочь своей команде. Поэтому вопрос о переходах в России вообще закрыт, это невозможно», — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».

В минувшем сезоне РПЛ 23-летний игрок забил 10 мячей, а также отдал 12 голевых передач.